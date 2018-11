Nintendo ne semble pas intéressé par une version mini de la N64

Après les succès de la NES Mini et de la SNES Mini, beaucoup s’attendaient t à une version miniature de la Nintendo 64, avec des jeux comme Super Mario 64 ou Goldeneye présinstallés. Mais la 64-bit du constructeur japonais en version miniature ne devrait pas arriver de sitôt.

Et c’est le patron de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, qui le dit. Lors d’une interview accordée au site Kotaku, le boss de la branche américaine de Nintendo déclare ne par fermer la porte à une N64 Mini, même si rien prévu dans un futur proche.

"Nous avons été clairs lorsque nous avons fait les deux premières "Classic series" que, pour nous, il s'agissait d'opportunités limitées dans le temps qui, commercialement parlant, pouvaient nous servir de pont entre la fin de la Wii U et le lancement de la Nintendo Switch. Voilà la raison stratégique pour laquelle nous avons sorti la NES Classic."

Ce "pont" dont parle Fils-Aimé est notamment représenté par le service Switch Online, qui permet non seulement de jouer en ligne sur la Nintendo Switch, mais offre également chaque mois une sélection de jeux NES. "Récemment, nous avons également été clairs vis-à-vis du fait que les consommateurs qui souhaitent jouer à notre contenu rétro vont de plus en plus devoir le faire via le service sur abonnement Switch Online."

Pour autant, Nintendo ne ferme pas la porte à la N64 Mini. Et Reggie Fils-Aimé de conclure : "Je ne ferme jamais la porte à rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une telle machine n'apparaît pas sur notre planning." Autrement dit pour glisser des jeux rétro sous le sapin cette année, il faudra se tourner vers la PlayStation Mini, ou se contenter de la NES et SNES Mini.