Nintendo n'oublie pas sa gamme 3DS

La Switch de Nintendo est naturellement ce qui intéresse le plus le groupe japonais en ce moment. Mais les anciennes consoles ne sont pas délaissées pour autant.

Dans un court entretien accordé au site américain The Verge, Doug Bowser, président de Nintendo of America, a confirmé que la 3DS serait encore soutenue par l'entreprise en 2020. La gamme, composée de la 3DS, la 3DS XL, la 2DS, de la New 3DS, New 3DS XL et New 2DS XL (on aime faire simple chez Nintendo) ne sera donc pas abandonnée au cours de l'année prochaine.

Nous continuons de considérer la famille 3DS, à la fois du côté hardware et software, comme un point d'entrée solide pour les consommateurs. Aussi longtemps que les joueurs le demanderont, nous continuerons de soutenir la console.

À la question "est-il approprié de déclarer la plateforme 3DS morte ?", Bowser se contente de répondre que Nintendo "poursuivra son soutien envers la 3DS en cette fin d'année et en 2020".

Cela ne veut donc pas dire qu'il faut s'attendre à de grosses sorties courant 2020 sur la plateforme (Nintendo préférant miser sur la Switch et la Switch Lite), mais c'est au moins un bon point pour tous ceux qui possèdent une version de la console (et ils sont nombreux).

Pour découvrir le reste de l'interview, direction le site de The Verge.