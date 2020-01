Nintendo : Les ventes de la Switch dépassent celles de la Super NES

Nintendo a dévoilé ses résultats financiers. L'occasion de découvrir que la Switch continue de séduire les joueurs.

Au 31 décembre 2019, Nintendo a écoulé 52,48 millions de la Switch, dont 10,81 millions sur les trois derniers mois de l'année.

Cet excellent résultat permet à la semi-portable de dépasser les ventes de la Super NES, vendue à 49,10 millions d'exemplaires à travers le monde. Et de se placer en troisième position des consoles les plus vendues du groupe, derrière la NES/Famicom (61,91 millions) et l'indétrônable Wii (101,63 millions).

Nintendo a également de quoi se réjouir du côté des jeux. Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019, 64,64 millions de jeux Switch ont été vendus. Au total, la console aura permis d'atteindre les 310,65 millions de titres écoulés.

Enfin, la firme de Kyoto a dévoilé ses 10 titres "first party" (soit développé en interne) les plus vendus :