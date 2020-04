Nintendo lance un programme de personnalisation de la Switch au Japon

Alors qu’en Europe, les Joy-Con de couleur s’achètent encore séparément de la console (sauf les traditionnels joy-cons gris ou bleu/rouge vendus avec la console), au Japon, il est possible de combiner jusqu’à quatre couleurs afin d’obtenir une Switch au look quasiment inédit.

Les joueurs japonais peuvent désormais commander une Switch entièrement personnalisée. Big N a en effet lancé un programme permettant de choisir le coloris de chaque joy-con, et de l’associer à une dragonne de couleur.

Nintendo offre dix coloris pour les joy-con (gris souris, rouge pâle, turquoise, jaune pâle, vert printemps, rose fuchsia, rouge, bleu marine, violet et jaune impérial), et sept coloris pour les dragonnes. Ce qui offre pas moins de 4900 combinaisons différentes, en comptant deux joy-con et deux dragonnes par console.

Lors de la commande, qui se fait en ligne, Nintendo propose également d’y ajouter une carte microSD, un abonnement au service Switch Online, une sacoche de transport, sans oublier des jeux. Bref, tout ce qu’il faut pour tous ceux qui souhaitent mettre la main sur une console inédite.

On croise désormais les doigts pour une version européenne de l’offre.