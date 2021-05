Nintendo lance son “atelier du jeu vidéo”

Concrètement, vous apprendrez à contrôler différents aspects de votre jeu tout en apprenant les bases de la programmation . “Par exemple, vous pouvez créer et déplacer un personnage humanoïde avec le stick en connectant simplement le Nodon Stick au Nodon Bonhomme”, explique Nintendo.

Pour vous guider dans votre apprentissage, Nintendo a fait appel aux Nodons, “des créatures pleines de personnalité qui peuvent vous aider à créer vos jeux à partir de zéro.” L’idée étant de progresser au fur et à mesure que les leçons interactives s’enchaînent.

Un mode libre et de l’échange au programme

Après les leçons, il sera possible de créer un jeu de toute pièce dans le mode Programmation libre. Et si votre création vous plaît, vous pourrez le partager en local ou via internet avec d’autres joueurs. À la manière de Super Mario Maker, qui permet de partager des stages avec les joueurs du monde entier.

À noter que pour les plus curieux, il sera aussi possible d’observer l’envers du décor des jeux téléchargés dans le mode Programmation libre, pour voir comment les jeux mis en ligne par d’autres créateurs ont été conçus.