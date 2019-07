Nintendo : l'abonnement Switch Online a séduit 10 millions de joueurs

Le service Nintendo Switch Online, qui permet notamment de jouer en ligne sur la dernière console en date du constructeur, a dépassé le cap des 10 millions d'abonnés.

L'offre Online de Nintendo a vu le jour le 19 septembre 2019 et depuis son lancement, le nombre d'abonnés n'a fait qu'augmenter. C'est ce que nous révèle un récent échange entre l'entreprise et ses actionnaires. Ces cinq derniers mois, 2 millions d'abonnés ont rejoint le service (ils étaient 8 millions en février, et 9,8 millions en avril).

Pour rappel, l'abonnement Nintendo Switch Online permet non seulement de jouer en ligne, mais également de profiter d'une sauvegarde dans le cloud et de recevoir, tous les mois, une sélection de jeux NES. Cette première tentative de Nintendo, malgré ses quelques défauts, séduit donc les joueurs. Ce qui pourrait pousser l'entreprise à développer encore plus son offre (on pense notamment à des jeux comme Tetris 99, exclusivement jouable en ligne).

L'abonnement coûte 3,99 euros pour 30 jours, 7,99 euros pour 90 jours et 19,99 euros pour 365 jours.