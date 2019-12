Nintendo et Sony annonceront de nouveaux jeux ce mardi. Voici comment suivre les conférences en direct

La fin de l'année approche, mais cela n'empêche pas Nintendo et Sony de tenir respectivement un "Indie World " et un dernier "State of Play", qui devraient durer une vingtaine de minutes chacun.

Nintendo et Sony en profiteront pour dévoiler de nouveaux jeux et donner des nouvelles de jeux très attendus.

Du côté de Sony, le dernier State of Play de l'année débutera à 15 heures, heure belge, et l'événement sera à suivre en direct sur YouTube, Twitch, Twitter, Facebook ou dans la vidéo en fin d'article. Sony explique que l'émission proposera "des informations sur de nouveaux jeux, des annonces de dates de sortie, de nouvelles images de gameplay et des nouvelles des PlayStation Worldwide Studios." Beaucoup espèrent y voir de nouvelles infos sur des jeux très attendus comme The Last of Us Part II ou Ghost of Tsushima. Sony précise cependant qu'il ne sera pas question de la PlayStation 5.

Du côté de Nintendo, le Indie World fera logiquement la part belle aux productions indépendantes. L'événement commencera à 19 heures, heure belge, également sur YouTube à cette adresse ou dans la vidéo ci-dessous. Lors du dernier Indie World (diffusé au mois d'août), Nintendo avait notamment annoncé l'arrivée de Superhot, Hotline Miami Collection et Ori and the Blind Forest.