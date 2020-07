Nintendo Direct : suivez l’annonce des nouveaux jeux Switch dès 16h

La conférence débutera ce 20 juillet à 16h, heure belge, et devrait durer qu’une dizaine de minutes . Et c’est à suivre sur YouTube à cette adresse .

Après les conférences “Nintendo Direct” et les “Nintendo Direct Mini”, la firme de Kyoto décline donc une fois de plus le format. Le Partner Showcase est annoncé comme “un nouveau format centré sur les titres de nos partenaires, où nous révélerons des détails sur une petite sélection de jeux précédemment annoncés sur la Switch.”

Inutile donc d’attendre des informations concernant la compilation de plusieurs titres Super Mario, du très attendu F-Zero, voire de Breath of The Wild 2. Mais on peut imaginer des annonces concernant Bravely Default II, No More Heroes 3, Hollow Knight Silksong ou encore Bayonetta 3.