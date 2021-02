Nintendo Direct : Splatoon 3, Zelda et Mario Golf, voici les cinq annonces à retenir

Le principe ne devrait pas trop évoluer en 2022, date à laquelle débarquera Splatoon 3, si ce n’est que le titre “apporte plusieurs nouveaux éléments à la série de jeux de tir et d’action, tels que de nouvelles armes (dont un arc), de nouvelles options de personnalisation et de nouvelles techniques de déplacement”, comme le précise Nintendo.

C’était le “one more thing” de la soirée. L’annonce qu’on garde bien au chaud pour la fin. Et elle concerne Splatoon, une franchise relativement récente, qui a vu le jour en 2015 sur la Wii U. Deux ans plus tard, les “inklings” et les “octalings” étaient de retour dans Splatoon 2 sur Switch. Le but est toujours le même : s’affronter dans des arènes à coups de peinture, et tenter en équipe de recouvrir une majorité du terrain de sa couleur.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

(Sortie le 16 juillet 2021)

Originellement sorti en 2011 sur Wii et contant l’histoire la plus ancienne dans la chronologie des jeux de la série ainsi que la création de l’épée de légende, The Legend of Zelda: Skyward Sword arrive sur Nintendo Switch avec des commandes plus intuitives et dans une version plus fluide et aux graphismes améliorés.

Lire aussi : Zelda Link's Awakening : Découvrez 10 minutes du jeu

Cette version améliorée du jeu proposant une expérience à 60 images par seconde permet aussi de choisir entre deux types de commandes : les commandes par mouvements pour jouer avec les manettes Joy-Con comme dans le jeu original, et de nouvelles commandes par boutons pour pouvoir jouer avec une manette Nintendo Switch Pro, en mode portable ou sur Nintendo Switch Lite.

À noter que pour accompagner la sortie du jeu, deux manettes Joy-Con spéciales, aux couleurs de l’épée de légende et du bouclier d’Hylia seront aussi disponibles. D’ici là, on espère que d’autres titres Zelda feront leur apparition sur la Switch en attendant Breath of the Wild 2, comme ce fut le cas pour plusieurs remaster de la franchise Mario en marge des 35 ans du plombier. Après tout, Link et la princesse Zelda fêteront également leurs 35 ans cette année.