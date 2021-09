Nintendo Direct : les jeux N64 en approche ?

Que faut-il en attendre ?

Même si la Switch a connu des fins d’années plus chargées, les trois derniers mois de 2021 ne seront pas dépourvus de nouveautés pour autant. La Switch OLED débarquera le 8 octobre, le même jour que le très attendu Metroid Dread.

Nintendo pourrait également parler de Animal Crossing: New Horizons, avec l’arrivée de nouveaux contenus. Et pourquoi pas, aborder brièvement les jeux attendus pour l’année prochaine (au plus tôt), comme Metroid Prime 4, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Splatoon 3.

Et selon les rumeurs, le Nintendo Switch Online pourrait enfin accueillir des jeux Game Boy et Game Boy Color, voire des jeux Nintendo 64 ! Bref, Big N a tout pour réussir son Direct et ne pas décevoir les fans. Réponses demain matin pour savoir ce que nous réservera la Switch dans les prochains mois !