Nintendo Direct : comment suivre l’annonce de nouveaux jeux Switch ce soir ?

Nintendo organise un “Direct” ce soir à 23 heures. Et contrairement aux annonces de 2020, il ne s’agira pas d’un “Direct Mini”.

La présentation devrait en effet durer une cinquantaine de minutes. Selon la firme de Kyoto, l’événement sera “dédié aux jeux déjà disponibles tels que Super Smash Bros. Ultimate et aux titres prévus pour le premier semestre 2021 sur Nintendo Switch.”

Nintendo devrait revenir en détail sur des jeux déjà annoncés, tels que Monster Hunter Rise (prévu pour mars) ou Pokémon Snap (prévu pour avril). Mais on croise évidemment les doigts pour des annonces plus surprenantes, comme de nouvelles informations concernant Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, ou d’autres titres Zelda qui pourraient ressortir à l’occasion des 35 ans de la franchise.