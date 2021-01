Nintendo dévoile une Switch aux couleurs de Mario pour accompagner la sortie de Super Mario 3D World

Après la compilation Super Mario 3D All-Stars et Super Mario Bros. 35, Nintendo poursuit les célébrations autour des 35 ans du célèbre plombier moustachu avec un remake de Super Mario 3D World, accompagné d’une nouvelle extension baptisée Bowser’s Fury.

Mais le jeu, qui débarquera le 12 février prochain, n’arrivera pas seul. En effet, Nintendo a présenté une Switch collector rouge et bleu, qui sera en vente le même jour.

La console sera vendue avec un dock rouge, un grip bleu, des joy-cons rouges et bleus, une pochette de transport et une protection d’écran. Et pour la première fois, la console sera également rouge, alors que jusqu’ici, elle restait noire, et ce même dans les diverses éditions spéciales déjà commercialisées (on pense notamment à l’édition Animal Crossing, aux couleurs pastels).