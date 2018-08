Nintendo dévoile l’ensemble de ses chiffres de ventes, depuis le lancement de la NES

Le temps est aux calculs du côté de Nintendo. La firme de Kyoto a dévoilé ses chiffres de ventes en consoles portables et en consoles de salon depuis 1983, date de la sortie de la Famicom au Japon.

La semaine dernière, on apprenait que Sony allait proposer une PlayStation 4 en édition limitée, afin de célébrer les 500 millions de consoles vendues dans le monde depuis la sorte de la PlayStation première du nom en 1994. Pas mal pour une entreprise qui s’est lancée dans les jeux vidéo 11 ans après la sortie de la première console de Nintendo.

Pour autant, pas de quoi rougir du côté des créateurs de Super Mario. La preuve avec ces chiffres annoncés récemment, où l’on retrouve d’un côté les consoles de salon et de l’autre les consoles portables.

Consoles de salon

Nintendo Entertainment System : 61.91 millions

Super Nintendo : 49.10 millions

Nintendo 64 : 32.93 millions

GameCube : 21.74 millions

Wii : 101.63 millions

Wii U : 13.56 millions

Nintendo Switch : 19.67 millions

Consoles portables

Game Boy (Color comprises) : 118.69 millions

Game Boy Advance : 81.51 millions

DS : 154.02 millions

3DS : 72.89 millions

Cela fait respectivement 300,54 millions et 427,11 millions de consoles vendues dans chaque catégorie. Soit 726,65 millions de consoles écoulées en 35 ans (un chiffre qui passe à 728,35 millions en incluant les ventes du Virtual Boy). Nintendo a donc "une avance" de 227 millions de consoles vendues par rapport à Sony. Mais cela prouve surtout que le marché se porte toujours aussi bien. Et pour les joueurs, c’est finalement ce qui compte le plus.