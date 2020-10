Nintendo dévoile de nouvelles images de Pikmin 3 et Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau

Lors d’un événement “Treehouse” diffusé hier, Nintendo a présenté de nouvelles images de gameplay pour ses deux prochains jeux.

À commencer par Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, prequel de l’excellent Breath of the Wild, qui emmènera les joueurs 100 ans avant l’aventure de Link. Dans la vidéo, d’une vingtaine de minutes, on croise évidemment Link, mais également la princesse Zelda ou encore Urbosa, tentant de défendre le village Gerudo.

On apprend également que Hyrule Warriors ne proposera pas de monde ouvert comme dans Breath of the Wild, mais bien plusieurs zones distinctes que le joueur pourra visiter.