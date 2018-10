Dans un brevet publié au printemps dernier, Nintendo décrit une protection pliable pour smartphone qui reprendrait le look de la console portable. À la manière des protections en cuir pour smartphones Samsung, la coque serait découpée au niveau de l’écran. Sur le bas, on retrouverait des boutons physiques, qui appuieraient sur l’écran tactile en dessous, afin de contrôler les jeux.

La première console portable du géant nippon ne cesse de faire son retour dans la presse ou sur le net (le plus souvent de façon totalement illégale). Mais face à la demande, Nintendo pourrait bien avoir trouvé la solution.

Nintendo dépose un brevet qui transformerait votre smartphone en Game Boy - © Tous droits réservés

Nintendo dépose un brevet qui transformerait votre smartphone en Game Boy - © Tous droits réservés

Le principe a déjà été testé par d’autres entreprises, notamment Hyperkin et son Smart Boy, un boîtier en plastique dans lequel on glissait un smartphone. Mais ce produit, s’il voit le jour, serait officiel. Nintendo pourrait alors publier une application sur les App Stores et vendre des jeux cultes à l’unité ou en pack en achats intégrés. Une idée qui pourrait renforcer la présence de l’entreprise sur le marché des jeux mobiles, après le succès mitigé de Super Mario Run ou Animal Crossing Pocket Camp.