Nintendo déconseille le gel hydroalcoolique pour le nettoyage de la Switch

Et pour cause, car selon Nintendo, “cela peut endommager le plastique, qui peut se décolorer ou se déformer.” Big N va même plus loin, et déconseille également les lingettes désinfectantes avec ou sans alcool , de type Dettol, qui pourraient également abimer la console.

Si vous souhaitez nettoyer votre Switch sans l’abimer, Nintendo conseille simplement “un chiffon doux et sec”. Ce qui n’est pas rassurant en cette période de pandémie. À vous de voir si la décoloration potentielle des Joy-Con vous importe moins que votre santé.

À noter que du côté d’Apple le message est tout autre, puisque la firme de Cupertino conseille l’utilisation de désinfectant pour nettoyer ses produits :

“Vous pouvez essuyer délicatement les surfaces dures et non poreuses de votre produit Apple, notamment l’écran, le clavier ou les surfaces externes, à l’aide d’une lingette imprégnée d’alcool isopropylique à 70 % ou d’une lingette désinfectante Clorox. En revanche, n’utilisez aucun agent javellisant. Évitez les infiltrations d’humidité dans les ouvertures de votre produit Apple, et ne plongez pas non plus ce dernier dans un produit de nettoyage, quel qu’il soit. N’utilisez pas de désinfectant sur les surfaces textiles ou cuir.”

Apple dispose d’ailleurs d’une page détaillant le nettoyage de chaque produit.