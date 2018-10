Question : Si mon abonnement au service Nintendo Switch Online arrive à son terme, mes sauvegardes stockées dans le cloud des données de sauvegarde et mes sauvegardes Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online seront-elles effacées ?

Sur la page consacrée au service Nintendo Switch Online, on peut toujours lire ceci :

Nintendo a fait marche arrière, quelques jours après le lancement de sa plateforme de jeu en ligne. Vos données ne seront donc plus effacées dès la fin de votre abonnement.

Nintendo conservera vos sauvegardes jusqu’à 6 mois après la fin de votre abonnement Nintendo Switch Online - © Tous droits réservés

Mais si la FAQ n’a pas encore été mise à jour, Nintendo a bel et bien confirmé à nos confrères du site IGN que les données seront désormais conservées durant six mois. “Nintendo autorisera les utilisateurs se réabonnant dans les 180 jours à accéder à leurs sauvegardes passées, grâce au cloud” peut-on lire sur la version britannique de cette même FAQ, qui elle a bénéficié de la mise à jour. Il faudra donc repasser à la caisse pour récupérer une copie des données et les transférer sur votre console à la fin d’un abonnement. Ou le faire avant de prolonger le service.

Même si le Nintendo Switch Online coûte moins cher que le Xbox Game Pass ou le PlayStation plus, conserve donc les données moins longtemps que ses concurrents. Sur PlayStation, les données sont conservées pendant six mois. Sur Xbox, elles le sont indéfiniment.