Après un lancement en fanfare (et une rupture de stock rapide), Nintendo avait déjà arrêté la production de la NES Classic Mini en avril 2017. Mais la console avait fait son grand retour en juin 2018, à la demande des joueurs qui ne voulaient plus payer des centaines d’euros à des revendeurs peu scrupuleux. Cette fois pourtant, il semblerait que les deux consoles disparaissent pour de bon.

C’est en tout cas ce qu’à annoncé Reggie Fils-Aimé, président de Nintendo of America, lors d’une interview accordée au Hollywood Reporter : “Ces produits seront disponibles durant la période de Noël, mais une fois les stocks épuisés, ce sera terminé.” Sans ce réapprovisionnement, les fêtes de fin d’année sont donc la dernière occasion de mettre la main sur les deux consoles, sorties en novembre 2016 pour la NES et en septembre 2017 pour la Super NES.

Nintendo arrête définitivement la production de la NES et SNES Classic Mini - © Nintendo

Alors que les fans attendent toujours une éventuelle Nintendo 64 Mini, l’entreprise semble plus intéressée par son service Nintendo Switch Online. L’abonnement, qui permet notamment de jouer en ligne sur la Switch, offre également chaque mois une sélection de jeux NES, comme The Legend of Zelda, Super Mario ou plus récemment Ninja Gaiden. Reste à savoir si des jeux issus du catalogue d’autres consoles (N64 ? Game Cube ? Wii ?) seront un jour proposés sur le service. Et si la guerre des prix concernant la NES et SNES Classic Mini va reprendre après les fêtes.