Nintendo a diffusé cet après-midi à 15 heures un "Pokémon Direct", sorte de keynote diffusée en ligne, pour dévoiler la suite de la saga Pokémon. Avant la fin de l'année, les propriétaires d'une Switch pourront découvrir Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Deux épisodes inédits qui, 23 ans après la création de la série, signeront la véritable arrivée de la saga sur une console de salon (Pokémon Let's Go n'étant qu'un remake de Pokémon Jaune, sorti en 1998 sur Game Boy).

Nintendo annonce trois nouveaux Pokémon et deux nouveaux épisodes sur Switch - © Game Freak

Trois nouveaux Pokémon seront également de la partie : Ouistempo, Flambino et Larméléon, respectivement un singe, un lapin et un caméléon, qui peupleront la nouvelle région de Galar. Le jeu, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il ressemble à n'importe quel jeu Pokémon, sera disponible sur Switch avant la fin 2019. L'E3, qui se tiendra à Los Angeles en juin, devrait nous en apprendre plus sur ce jeu développé par Game Freak, sous la supervision de son directeur, Shigeru Ohmori.