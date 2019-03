Nintendo annonce le premier tournoi européen de Tetris 99

Le Tetris à la sauce Battle Royale a droit à son premier tournoi, qui débutera ce vendredi 8 mars.

Lancé par surprise il y a trois semaines lors d'un Nintendo Direct, Tetris 99 est un jeu téléchargeable gratuitement sur l'eShop de la Switch et qui vous oppose à 98 autres joueurs en direct (d'où la nécessité de posséder un abonnement actif au service Nintendo Switch Online). Le but est simple : survivre le plus longtemps possible en empilant des tétrominos, tout en attaquant et/ou en évitant les attaques de vos adversaires.

Le jeu, très bien accueilli par les joueurs et la critique, sera peut-être l'occasion d'empocher des Points Nintendo pendant le weekend. En effet, le tournoi Tetris 99 Grand Prix, qui se tiendra du 8 mars à 14h00 au 11 mars à 07h59 en Belgique (et partout en Europe), récompensera les meilleurs joueurs à hauteur de 999 "Points or", d'une valeur de 9,99 euros dans l'eShop de la console.