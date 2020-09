Nintendo annonce l’arrêt de la production de la 3DS

Le site officiel du constructeur ne mentionne plus aucune console portable, à l’exception de la Nintendo Switch.

“Remarque : la production des consoles de la famille Nintendo 3DS a cessé” annonce Big N sur la page dédiée à la gamme, qui comprenait la Nintendo 2DS, la New Nintendo 3DS XL et la New Nintendo 2DS XL.

Lancée en 2011, la Nintendo 3DS avait connu de nombreuses déclinaisons, ce qui aura permis à la gamme d’atteindre le 75,87 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, derrière la Game Boy Advence (81,51 millions), la Game Boy première du nom (118,69 millions) et la Nintendo DS (154,02 millions). Même la Switch devrait vite dépasser le score de la 3DS, la semi-portable étant actuellement à 61,44 millions d’unités vendues.

Du côté des jeux les plus vendus sur 3DS, on ne retrouve que des productions maison :

Mario Kart 7 (18,71 millions)

Pokémon X / Y (16,45 millions)

Pokémon Soleil / Lune (16,18 millions)

Pokémon Saphir Alpha / Rubis Omega (14,27 millions)

New Super Mario Bros. 2 (13,34 millions)

Super Mario 3D Land (12,70 millions)

Animal Crossing : New Leaf (12,55 millions)

Super Smash Bros. for 3DS (9,59 millions)

Pokémon Ultra-Soleil / Ultra-Lune (8,77 millions)

Tomodachi Life (6,59 millions)

L’arrêt de la production de la gamme 3DS n’a donc rien de surprenant, d’autant que Nintendo n’a plus proposé de nouveaux jeux depuis près d’un an et demi.