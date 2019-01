Niantic, le studio à l’origine de Pokémon Go, lève 190 millions de dollars - © Niantic Labs

Le prochain jeu de Ninatic est attendu pour cette année. Il s’agit d’une nouvelle licence, et pas n’importe laquelle. Avec Harry Potter : Wizards Unite, le but du jeu sera semblable, en partie, à Pokemon Go. Il ne faudra pas capturer des monstres mignons, mais plutôt utiliser la caméra du smartphone pour révéler tous les secrets du voisinage. À l’aide de pouvoirs récoltés dans la ville, le joueur devra également défendre son territoire. Niantic profitera une fois de plus de son énorme base de données de lieux et de monuments autour du monde pour y placer des secrets, des sorts, et tout bonus utile au jeu et qui pousserait les joueurs à sortir de chez eux et à explorer. Toujours selon The Inquirer, le stylet S-Pen de Samsung pourrait faire office de baguette magique.