NFT : le GIF de Snoop Dogg acheté plusieurs milliers de dollars

À cette occasion, Snoop Dogg s’est presque transformé en chat , et pas n’importe lequel. Le rappeur s’est en effet associé à Chris Torres, plus connu pour avoir inventé le Nyan Cat. Soit ce GIF d’un chat volant donc le corps est composé d’un Pop-Tart, un dessert américain.

Chris Torres n’est pas étranger aux NFT puisqu’il a vendu, 10 ans après la création de son oeuvre, le meme pour 300 ETH (pour Ethereum, une cryptomonnaie), soit 600 000 dollars sous forme de NFT.

14,2 ETH pour un GIF

La collaboration entre Torres et Snoop Dogg a accouché d’un GIF très similaire à l’original. On y devine le rappeur, chaîne en or au cou et casquette sur la tête, volant au-dessus d’un mur qui ressemble à celui présent sur la pochette de l’album Doggystyle.

Lire aussi : Mars House : découvrez cette maison virtuelle vendue 500.000 dollars

Résultat, un succès fou. Le GIF a en effet été vendu 33 000 dollars. À vous de voir ci-dessous si ça en valait la peine.