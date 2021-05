NFT, iPad et Ratchet & Clank : les actualités techno que vous avez (peut-être) ratées

Et pour une histoire de ce meme, on vous conseille cette vidéo (en anglais) de Buzzfeed

Le meme “Disaster Girl” a été vendu sous forme de NFT par Zoe Roth, la petite fille que l’on aperçoit sur le cliché et qui a désormais 21 ans. La photo, prise par son père, est partie pour 180 ETH, soit près de 500 000 dollars. La jeune fille compte utiliser son argent pour payer ses études, et faire des dons à diverses associations.

2. Ratchet & Clank : Rift Apart a l’air magnifique

Ce jeudi 29 avril, Sony organisait un State of Play consacré à Ratchet & Clank : Rift Apart. L’occasion de découvrir, en un peu plus d’un quart d’heure, de nouvelles images du jeu et les fonctionnalités dont a tiré profit le studio Insomniac. En tout cas, le moins que l’on puisse dire c’est que le titre s’annonce visuellement sublime et pourrait devenir la première véritable démo technique de la PlayStation 5.