Neymar Jr débarque dans Fortnite

Ce mardi 27 avril, Fortnite accueille donc l’attaquant du PSG. Et il n’arrive pas seul, puisqu’il est accompagné d’une coupe spéciale à son nom, de nouvelles quêtes, des skins et des emotes.

Concrètement, voici ce qu’il est possible de faire et de récupérer grâce à l’ajout du footballeur au sein du jeu :

Parler à un personnage en lien avec le football : Des personnages en lien avec le football vous attendent sur l'île, allez leur parler ! Déverrouille le jouet Ballon de foot et une bannière Neymar Jr. Accomplir 3 quêtes des personnages en lien avec le football : Un bon joueur ne laisse jamais tomber ses équipiers. Déverrouille l'écran de chargement Matador, inspiré par Neymar Jr. Accomplir 5 quêtes des personnages en lien avec le football : Devenez un as du terrain. Déverrouille la tenue Neymar Jr. Tirer le jouet ballon de foot sur 500 mètres en tant que Neymar jr : Précision : en mètres de Fortnite. Déverrouille l'accessoire de dos Trophée Joia. Marquer un but avec le jouet ballon de foot en tant que Neymar jr : Vous pourriez le faire dans votre sommeil. Déverrouille la pioche Griffe du jaguar. Éliminer 3 adversaires en tant que Neymar jr : Accomplissez cet objectif pour libérer la bête qui sommeille en vous...

Enfin, sachez que les récompenses de Neymar Jr ne se limitent pas aux quêtes de Neymar Jr. “En accomplissant un certain nombre de quêtes épiques du Chapitre 2 - Saison 6, vous déverrouillerez d'autres parties de son ensemble : la variante Match amical de la tenue de Neymar Jr et de ses autres objets, basée sur son maillot jaune, bleu et vert”, explique Epic Games.