Netflix va sortir trois de ses films au cinéma en avant-première

Les mentalités semblent changer du côté de Netflix. Trois productions maison auront ainsi droit à une sortie sur grand écran. À commencer par Roma, le nouveau film très attendu d’Alfonso Cuarón.

Le réalisateur mexicain, qui avait remporté l’Oscar du meilleur réalisateur en 2014 pour son film Gravity, a également séduit le jury de la Mostra de Venise cette année, en remportant le Lion d’Or pour Roma, son premier film pour Netflix. Une raison de taille pour lui offrir une diffusion sur grand écran, et ce dans plusieurs pays. Le film sera notamment projeté aux États-Unis (à New York et Los Angeles) et à Mexico dès le 21 novembre, soit trois semaines avant sa sortie sur Netflix. En Belgique, le film sera projeté au Palace à Bruxelles, mais en même temps que sa mise en ligne sur la plateforme de streaming, soit le 12 décembre.

Les deux autres films qui bénéficieront d’une sortie en salles sont The Ballad of Busters Scruggs des frères Coen, et Bird Box de Susanne Bier, avec Sandra Bullock. La liste des cinémas qui proposeront ces deux oeuvres n’est pas encore connue, mais on sait que l’exclusivité sera de courte durée : une semaine seulement avant leur arrivée sur Netflix (le 16 novembre et le 21 décembre respectivement).

Ce n’est pas la première fois que Netflix propose certains de ses films au cinéma, mais jusqu’ici, les films étaient proposés le même jour que leur diffusion sur la plateforme. Avec ces avant-premières, Netflix lance un signal fort, et pourrait bien s’imposer aux prochains Oscars (et attirer de nouveaux grands noms du cinéma). Après une présence forte aux Emmy Awards (qui récompensent les séries télé), cela serait la suite logique pour le groupe. Avant de revenir en force au Festival de Cannes ? Les paris sont ouverts.