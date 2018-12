Netflix teste une formule à 2,49 euros par semaine en Europe

Et si la clé pour continuer de séduire toujours plus d’abonnés était d’offrir plus de flexibilité ? C’est en tout cas ce que teste actuellement le service de streaming en Autriche.

Un abonnement de sept jours

Netflix a l'habitude de tester de nouvelles formules d’abonnements. Cette fois, l’idée est de diviser les abonnements actuels par quatre. L’abonnement essentiel à 7,99 euros par mois passerait à 2,49 euros par semaine. Le standard à 10,99 euros, offrant notamment de la haute définition, passerait à 2,99 euros par semaine. Et l’abonnement Premium, à 13,99 euros par mois, serait proposé à 3,99 euros par semaine.

Évidemment, sur un mois, ces formules sont plus chères (9,96€ au lieu de 7,99€; 11,96€ au lieu de 10,99€ et 15,96€ au lieu de 13,99€), mais elles s’adressent principalement à des spectateurs voulant simplement découvrir une série Netflix lors de sa sortie (la nouvelle saison de Orange is the New Black est en ligne ? On signe pour un abonnement de 7 jours) ou à tous ceux qui n’ont pas suffisamment de temps pour profiter de leur abonnement pendant un mois.