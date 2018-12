Netflix teste une fonction de replay sur certaines scènes marquantes

Un bouton, apparu chez certains utilisateurs, offre l’occasion de revoir facilement la scène précédente. Ce qui est loin de plaire à tout le monde.

On regarde de plus en plus des films ou des séries accompagnés de nos smartphones, et il n’est pas rare de rater une ligne de dialogue ou carrément une scène complète, pour les plus distraits. Face à ce problème, Netflix pense avoir la solution.

À la manière des boutons "Passer le générique" ou "Passer à l'épisode suivant" déjà présentés au bas de l’écran au début et à la fin d’un épisode, le service propose désormais un bouton "Revoir la scène." Ce bouton, apparu lors d’une nouvelle phase de test, a été confirmé par Netflix au Los Angeles Times.

"Nous testons en ce moment une nouvelle fonctionnalité qui permet à nos abonnés de revoir une scène préférée ou des instants mémorables en cliquant simplement sur un bouton. Il s’agit pour l’instant d’observer l’usage de ce bouton et d’ensuite en tirer des conclusions. Le bouton sera peut-être (ou pas) mis en place partout dans le monde."

Le bouton est apparu sur des films comme Dumplin’ (une production Netflix, pas disponible chez nous), Black Panther, ou encore le récent Mowgli. Mais pour certains utilisateurs participant à la phase de test, le bouton les a sortis du film, comme on a pu le lire sur le site Reddit : "J'espère que ce n'est pas permanent, car c'est distrayant. Si je veux à nouveau revoir une scène, je reviendrais moi-même en arrière ... Je n'ai pas besoin d'un bouton."

Comme tous les tests menés par Netflix, l’idée pourrait être abandonnée ou transformée avant son arrivée éventuelle chez l’ensemble des utilisateurs.