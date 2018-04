Netflix se lance dans les stories sur mobile

Après les aperçus vidéo sur ses différentes applications pour smart TV et box TV, introduits il y a un an, Netflix propose depuis quelques jours des mini bandes-annonces sur ses applications mobiles. Particularité de ces teasers : ils reprennent le format vertical popularisé par Snapchat.

Ne vous attendez pas à des stories classiques, où les personnages des fictions Netflix raconteraient leur quotidien. Ces stories sont avant tout là pour vous donner envie de découvrir toujours plus de séries et de films développés par la plate-forme de streaming.

Disponibles dans un premier temps sur iOS (Android devrait suivre très prochainement), les stories s'affichent dans l'application, sous forme de petits cercles reprenant une image et le logo des programmes en question. Chaque aperçu dure 30 secondes et sera personnalisé selon vous goûts et vos notes laissées sur les différents contenus proposés par la plate-forme.

Comme l'explique Cameron Johnson, directeur de l'innovation produit chez Netflix : "les mini-teasers offrent un moyen simple et ludique de découvrir les nouveautés sur Netflix et de trouver quoi regarder encore plus vite (...) Si un titre vous intéresse, touchez Lecture ou ajoutez-le à votre liste. Sinon, balayez ou touchez l'écran pour accéder à la bande-annonce suivante."

Les stories sont déjà disponibles aux États-Unis et leur arrivée en Europe est imminente. De quoi trouver encore plus facilement des séries à binger le week-end, comme le confirme Johnson : "Des années de tests ont prouvé que les aperçus vidéo aidaient nos abonnés à passer moins de temps à explorer le catalogue et à accéder plus vite aux nouveautés. L'introduction des mini-teasers transpose cette expérience ludique sur votre smartphone."

Un coup de pouce bienvenu puisque Netflix est bien parti pour proposer plus de 700 programmes originaux en 2018 à l'ensemble de ses 125 millions d'utilisateurs.