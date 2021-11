Netflix se lance dans le jeu vidéo : quels sont les 5 premiers à récupérer gratuitement ?

Le géant du streaming vidéo propose désormais à ses abonnés une sélection de jeux mobiles. Voici comment les obtenir.

Netflix veut-il devenir “le Netflix du jeu vidéo” ?

Mais avant de vouloir concurrencer Sony, Microsoft, et même Apple et son abonnement Apple Arcade, il faudra du temps, et plus de contenu. Actuellement, l’offre de Netflix ne compte que cinq jeux, donc deux inspirés de la série Stranger Things.

Ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi (le jeu Stranger Things 3 et très réussi), mais ce qui explique que ce lancement est plutôt discret, loin des annonces en grande pompe dont Netflix a le secret.

Quoiqu’il en soit, si vous souhaitez récupère Stranger Things: 1984, Teeter Up, Card Blast, Shooting Hoops et Stranger Things 3, sachez qu’à l’heure actuelle, ces titres ne sont disponibles que sur Android. “Vous n’avez besoin que d’un abonnement Netflix. Il n’y a ni publicités, ni frais supplémentaires, ni achats intégrés”, précise la plateforme.

Les cinq titres sont à retrouver dans l’onglet “Jeux” sur mobile, ou via le menu déroulant “Catégories” sur tablettes. À noter que les abonnés peuvent jouer sur plusieurs appareils mobiles avec un même compte, mais si vous atteignez votre limite d’appareils autorisée, vous devrez alors déconnecter les appareils que vous n’utilisez pas ou les désactiver à distance. Enfin, les jeux ne sont pas proposés sur les comptes pour enfants.

Netflix n’a pas encore annoncé de date de lancement sur iOS, ni quels sont les prochains jeux qui rejoindront le service.