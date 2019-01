Netflix s'invite dans les stories Instagram et vous laisse partager des visuels de vos programmes preferés

Les utilisateurs de Netflix sur iOS disposent depuis peu d'une nouvelle option de partage.

Vous adorez une série Netflix et vous voulez le crier haut et fort ? Et bien la plateforme de streaming, qui ne dit jamais non à un peu de publicité gratuite, vous a entendu. Dès aujourd'hui, il est possible, via l'application iOS du service, de partager les séries et les films que vous regarder sur Instagram. Non pas un extrait, mais simplement un visuel conçu pour l'occasion.

Pour cela, il suffit de se rendre dans l'application Netflix et de choisir votre programme. Cliquez ensuite sur le bouton de partage (situé à côté du bouton "Ma liste" et du bouton en forme de pouce qui permet d'indiquer si vous aimez ou pas cette série ou ce film) et choississez l'option Instagram Stories. Netflix génerera automatiquement un visuel accrocheur, prêt à être partagé en story sur Instagram.