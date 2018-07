Netflix rafraîchit enfin son interface

Avec un catalogue qui s’agrandit de semaine en semaine, la recherche sur Netflix devient de plus en plus compliquée. Voilà pourquoi la version TV de Netflix propose désormais une barre latérale.

L’annonce a été faite sur le blog de l’entreprise. Stephen Garcia, directeur de l’innovation produit, y explique que "la nouvelle interface est basée sur des recherches et des tests rigoureux sur la façon de faciliter la recherche de titres sur les téléviseurs, où la navigation peut être plus difficile lorsque vous êtes limité à quelques boutons sur une télécommande."

L’interface, qui devrait arriver sur les Smart TV, les box et les consoles de jeu, propose une barre latérale où l’on retrouve la recherche, la page d’accueil, les films, les séries, les nouveautés et la liste personnelle de chaque utilisateur. L’idée de séparer les films et les séries est également le fruit de longues réflexions : "Nos recherches nous ont montré que même si un membre n'est généralement pas sûr du titre exact qu'il souhaite voir, il a une bonne idée de savoir s'il a envie d'un épisode de série ou d'une expérience cinématographique plus longue."