Netflix pourrait proposer un abonnement moins cher dans certains pays

L’abonnement le moins cher de Netflix s’élève à 7,99 euros par mois. Une somme qui peut être un frein dans certains pays émergents où la plateforme de streaming vidéo voudrait bien percer.

Greg Peters, directeur des produits de Netflix, s’est d’ailleurs confié sans détour à ce sujet à l’agence Reuters : “Avec notre modèle actuel, nos prix actuels, nous avons encore un long chemin devant nous. Nous allons expérimenter avec d’autres modèles de tarification, non seulement en Inde, mais également dans le monde entier. Cela nous permettra d’élargir notre accès en offrant un niveau de tarification inférieur à notre tarif actuel le plus bas. Nous verrons comment cela permettra d’accélérer notre croissance.”

L’abonnement à 7,99 euros, baptisé “Essentiel”, n’offre ni la haute définition ni l’ultra HD, et n’est disponible que sur un écran à la fois, contre 2 et 4 pour les abonnements Standard et Premium, respectivement. L’offre pour l’Inde et d’autres pays offrirait les mêmes fonctions que l’abonnement à 7,99 euros, mais à un prix moins élevé.

À noter que dans d’autres pays, Netflix teste l’inverse, à savoir un abonnement baptisé Ultra, à 16,99 euros par mois. Elle offre du contenu en HDR avec un son audio et peut être utilisée par quatre personnes à la fois. Toutefois, il ne s’agit actuellement que d’un test, comme l’a expliqué l’entreprise : “Nous testons régulièrement de nouvelles choses chez Netflix et ces tests peuvent être plus ou moins longs. Dans ce cas précis, nous testons de légers changements de prix et de fonctionnalités pour mieux comprendre la valeur de Netflix aux yeux des consommateurs. Tout le monde ne verra pas ce test et nous ne proposons jamais d’offres spécifiques incluses dans le test à nos membres.”