Conçue par les graphistes de Netflix, en collaboration avec la fonderie typographique Dalton Maag, la Netflix Sans ressemble à l'Helvetica. Selon le designer principal, Noah Nathan, la typo se veut plus "cinématographique", avec des capitales et des courbes qui s'inspirent du logo de Netflix.

Netflix possède désormais sa propre police de caractère - © Tous droits réservés Netflix possède désormais sa propre police de caractère - © Tous droits réservés Netflix possède désormais sa propre police de caractère - © Tous droits réservés

La plate-forme rejoint le club des entreprises disposant de leur propre font, comme Samsung et la SamsungOne, Google et la Roboto ou la Product Sans, ou encore Apple et la police San Francisco.

L'idée est évidemment d'avoir une identité propre et plus de flexibilité sur la communication du groupe, mais également d'économiser de l'argent. Netflix étant présent dans plus de 190 pays, les frais de licence à travers le monde de la police Gotham s'élevaient à plusieurs millions de dollars par an. "Le développement de cette police a non seulement créé un élément unique et propre à l'esthétique de la marque., mais elle permet à l'entreprise d'économiser des millions de dollars par an, alors que les fonderies se tournent vers des licences basées sur les impressions pour leurs polices de caractères dans de nombreux espaces publicitaires numériques" a déclaré Noah Nathan au site It's Nice That.