Netflix met a jour sa galerie d’avatars

Le service de streaming a annoncé que les avatars allaient désormais être plus diversifiés. Cependant, pas question d’uploader une photo personnelle.

Il faudra choisir parmi les avatars classiques, qui représentent des superhéros, et qui ont tous connu un petit relooking. Ou bien parmi une longue liste d’avatars tirés des séries à succès présentes sur la plateforme, comme La Casa De Papel, Orange is the New Black, Queer Eye, Stranger Things, Lost in Space ou One Day At A Time. Certains films Netflix sont également de la partie, comme Bright avec Will Smith, ou Okja, avec Tilda Swinton, un film présenté à Cannes en 2017. Au total, ce sont plus de 100 nouveaux avatars qui rejoignent les "classiques."