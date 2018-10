Netflix gagne près de 7 millions de nouveaux abonnés en trois mois, et se rapproche des 150 millions d’abonnés dans le monde

Rien ne semble arrêter la plateforme de streaming vidéo. 6,96 millions de nouveaux abonnés se sont laissés convaincre lors de ce dernier trimestre. Un nombre impressionnant qui dépasse les prévisions de l’entreprise et celles des spécialistes du marché.

Netflix c’est désormais 137,1 millions d’abonnés dans le monde, dont 78,64 millions à l’international et 58,46 millions rien qu’aux États-Unis. Lors de ce dernier trimestre, près de 5,87 millions d’utilisateurs hors USA ont rejoint la plateforme, soit 30% de plus par rapport à l’année dernière à la même période. Résultat, le chiffre d’affaires est logiquement à la hausse, atteignant les 4 milliards de dollars contre 2,98 milliards en 2017 à la même période.

Le groupe prévoit un gain de 9,4 millions d’abonnés dans les trois prochains mois et pourrait bien y parvenir. Cela marquerait une nouvelle augmentation avant 2019, date à laquelle d’autres gros concurrents tels que Disney et Apple proposeront leur propre plateforme vidéo. Netflix en est conscient, déclarant dans une lettre adressée aux actionnaires qu’”au milieu de cette concurrence massive qui vient de tous les côtés, en plus des médias et diffuseurs traditionnels, notre travail est de faire en sorte que Netflix sorte du lot pour que, lorsque les consommateurs ont du temps libre, ils le passent sur notre service.”

D’ici la fin de l’année, les abonnés de Netflix pourront découvrir en exclusivité des films comme Roma d’Alfonso Cuaron (Lion d’or à la Mostra de Venise) et The Other Side of the Wind d’Orson Welles, ainsi que des séries originales comme House of Cards saison 6 ou Les Nouvelles Aventures de Sabrina.