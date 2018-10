Netflix est responsable de 15% du trafic Internet mondial

Sans vraiment trop de surprise, ce sont Netflix et YouTube qui génèrent le plus de trafic sur Internet à l’échelle mondiale. Aux heures de pointe, Netflix prend 40 % du trafic Internet aux États-Unis.

Ces informations sont fournies par Sandvine, une entreprise spécialisée dans les équipements de réseaux. Il en ressort que Netflix se retrouve dans le top 3 des sites consommant le plus de bande passante sur le continent américain, en Europe et dans la zone Asie-Pacifique. Cela permet de se rendre compte que Netflix a réussi à s’imposer au niveau mondial.

Plus que Netflix et YouTube seuls, c’est le streaming vidéo en général qui est l’application générant le plus de trafic avec presque 58 % de la bande passante mondiale dédiée à la vidéo à la demande.

Si on se concentre uniquement sur les plateformes de streaming vidéo, ce sont toujours Netflix et YouTube qui écrasent la concurrence à l’échelle du monde. Avec ses 26,58 %, Netflix devance YouTube qui est à 21,3 % et largement devant Amazon Prime (5,73 %), Twitch (3,45 %) ou encore Facebook Video (3,42 %)