Netflix envisage un nouveau forfait « Ultra »

La plateforme de streaming pourrait bien chambouler sa grille tarifaire. Le site italien « Tutto Android » a en effet découvert une nouvelle option, baptisée Ultra, facturée 16,99 euros par mois.

Actuellement, Netflix propose trois options. Un premier abonnement à 7,99 euros par mois (" Basic "), offrant une définition standard et la possibilité de regarder des films ou des séries sur un écran à la fois. Un second à 10,99 euros par mois (" Standard "), offrant une haute définition et la possibilité de regarder le contenu sur deux écrans à la fois. Enfin, une option à 13,99 euros par mois (" Premium "), offrant de l’ultra HD et 4 écrans à la fois.

L’option " Ultra " testée actuellement sur un petit groupe d’utilisateurs n’offrirait rien de plus. Au contraire, elle forcerait les abonnées à passer à l’abonnement supérieur afin de garder les mêmes avantages. Selon la capture d’écran réalisée par " Tutto Android " (et confirmée par Netflix au site CNET), l’abonnement " Ultra " ne serait rien de plus que l’actuelle offre " Premium ", mais facturée trois euros de plus. L’offre " Premium " passerait alors à deux écrans au lieu de quatre (mais conserverait l’option Ultra HD). Quant aux abonnements Basic et Standard, ils ne proposeraient plus qu’un seul écran à la fois.