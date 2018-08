Netflix envisage de supprimer les abonnements vendus via l’App Store d’Apple

Et si c’était la fin des 30% perçus par Apple sur chaque abonnement Netflix vendu sur l’App Store ? Selon TechCrunch, la plateforme de streaming y songe sérieusement.

Le site TechCrunch est en mesure de confirmer que Netflix tente actuellement de trouver un moyen de contourner l’App Store d’Apple pour ses abonnements. Pour rappel, Netflix propose trois types d’abonnements : une version “Basic” à 7,99 euros par mois. Une version “Standard” à 10,99 euros par mois. Et une version “Premium” à 13,99 euros par mois. Trois abonnements auxquels les nouveaux utilisateurs peuvent souscrire via le site officiel de Netflix, ou bien via un achat intégré à l’application officielle, disponible sur l’App Store d’Apple.

Mais Apple prélève 30% sur chaque abonnement vendu la première année, et 15% à partir de la deuxième année. Et vu que les prix sont les mêmes sur le site et sur l’application, Netflix perd de l’argent à chaque abonnement souscrit via l’application. Voilà pourquoi la plateforme envisage de bloquer les nouveaux abonnements via l’App Store jusqu’au 30 septembre, et ce dans 33 pays, dont la Belgique. La méthode est déjà mise en place sur Android depuis le mois de mai. Mais si les tests iOS sont concluants, cela pourrait représenter un manque à gagner conséquent pour Apple.

Netflix ne serait pas la seule application à se passer des achats intégrés proposés par Apple. Amazon a depuis bien longtemps supprimé toute option d’achat via ses applications (que ce soit l’application officielle Amazon ou l’achat d’eBook via l’app Kindle par exemple). Quant à Spotify, plusieurs solutions ont été envisagées (augmenter les prix des abonnements via l’app ou simplement les supprimer). Des décisions qui semblent normales, puisqu’Apple s’est depuis lancé dans le streaming musical et se lancera bientôt dans le streaming vidéo.