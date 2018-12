Netflix : Découvrez les programmes les plus vus de l’année

Le service de streaming ne communique pas ses audiences, mais cela ne l’empêche pas d’établir des listes de ses programmes les plus regardés.

À commencer par les nouveaux films qui ont été visionnés plusieurs fois. Un classement basé sur les audiences globales, calculées entre le premier janvier et le 28 novembre 2018.

The Kissing Booth To All the Boys I’ve Loved Before (À tous les garçons que j’ai aimés) Roxane Roxane

À cette courte liste, Netflix apporte deux précisions : ces trois films ne sont pas les films les plus vus de l’année sur la plateforme, simplement les films les plus revus en boucle. Et les deux premiers films ont été revus par 50% des spectateurs.

Netflix se base ensuite sur Instagram pour calculer la popularité de ses acteurs, et classer les nouveaux venus. Pour en faire partie, il fallait apparaître dans une série ou un film Netflix en 2018, et connaître une augmentation importante du nombre de followers sur Instagram depuis le mois de janvier.

The Fab Five (Queer Eye) Lana Condor (To All the Boys I’ve Loved Before) Joel Courtney (The Kissing Booth) Miguel Herrán (Elite / La Casa de Papel) Jaime Lorente Lopez (Elite / La Casa de Papel) Maria Pedraza (Elite / La Casa de Papel) Noah Centineo (To All the Boys I’ve Loved Before, Sierra Burgess is a Loser) Joey King (The Kissing Booth) Hannah Gadsby (Nanette) Kiernan Shipka (Chilling Adventures of Sabrina)

Pour terminer, voici les séries les plus " bingées " de l’année. Un classement basé sur les habitudes des abonnés américains, entre le premier janvier et le 28 novembre 2018. Une fois encore, il ne s’agit pas des séries les plus vues sur le service en 2018.