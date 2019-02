Netflix compte 24 millions d'utilisateurs qui ne paient pas

Le partage de compte Netflix est courant, un seul abonnement HD pouvant contenir jusqu'à 4 profils. Mais pour le géant du streaming, cela représente un manque à gagner conséquent.

Selon le site américain Cordcutting, Netflix bat un nouveau record : celui de la plateforme VOD qui compte le plus d'utilisateurs ne payant pas. Aux États-Unis, où l'enquête a été réalisée, Cordcutting annonce qu'Amazon Prime compte 5 millions d'utilisateurs non payants, à égalité avec Hulu. Loin devant, on retrouve donc Netflix et ses 24 millions d'utilisateurs qui squattent l'abonnement d'un ami ou d'un membre de la famille.

Selon le tarif de base pratiqué au pays de l'oncle Sam (soit 7,99 dollars par mois), cela représenterait 192 millions de dollars de perdus par mois, et près de 2,3 milliards de dollars par an. Une somme importante donc, même si à l'heure actuelle, Netflix tolère ce genre de partage.

Toujours selon l'enquête, les "squatteurs" utiliseraient le compte Netflix d'un proche pendant 36 mois, contre 16 pour Amazon Prime et 11 pour Hulu. Et 59,3% des sondés seraient prêts à s'abonner à Netflix s'ils perdaient leur accès gratuit à un abonnement (le plus souvent partagé par des parents ou des frères/soeurs). Ce pourcentage tombe à 37,8% pour Hulu et 27,6% pour Amazon Prime.

Si Netflix annonce "aimer les gens qui partagent leurs comptes", nul ne sait si l'entreprise dirigée par Reed Hastings tolèrera cette pratique encore longtemps. Alors, pour tous ceux qui squattent, profitez-en.