Netflix augmente une nouvelle fois ses tarifs aux États-Unis

Le service de streaming vidéo ne cesse d’augmenter le prix de ses abonnements. Après une première augmentation en octobre, qui concernait également la Belgique, Netflix annonce une nouvelle hausse des tarifs pour les utilisateurs américains.

Netflix propose trois types d’abonnements : un premier abonnement à 7,99 euros par mois ("Basic"), offrant une définition standard et la possibilité de regarder des films ou des séries sur un écran à la fois. Un second à 10,99 euros par mois ("Standard"), offrant la haute définition et la possibilité de regarder du contenu sur deux écrans à la fois. Enfin, une option à 13,99 euros par mois ("Premium"), offrant de l’ultra HD et jusqu’à 4 écrans à la fois.

En dollar, cela donne respectivement : 7,99 $, 10,99 $ et 13,99 $. Du moins, c’était les tarifs appliqués depuis octobre 2018. Car aujourd’hui, les prix des abonnements augmentent une fois encore au pays de l’Oncle Sam, et connaissent même la plus forte augmentation depuis la création de Netflix. Ce qui permettra "d’offrir plus de flexibilité pour continuer à dépenser massivement dans la création de contenus." L’abonnement Basic passe de 7,99 dollars à 8,99 dollars. L’abonnement Standard passe de 10,99 dollars à 12,99 dollars (une augmentation de 18%), tandis que l’abonnement Premium passe de 13,99 dollars à 15,99 dollars (une augmentation de 14%).