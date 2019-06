Netflix augmente ses tarifs en Europe

La plateforme de streaming vidéo augmentera ses tarifs dans une vingtaine de pays en Europe et au Moyen-Orient. La Belgique serait très probablement concernée.

Le Figaro annonce que Netflix augmentera ses tarifs dès ce jeudi 20 juin. Selon le quotidien français, les prix de certains abonnements augmenteront de 9 et 14 %.

L'abonnement Essentiel (un seul écran / SD) conserve la même tarification : 7,99 euros par mois

L'abonnement Standard (deux écrans / HD) passe de 10,99 euros à 11,99 euros par mois

L'abonnement Premium (quatre écrans / Ultra HD) passe de 13,99 à 15,99 euros par mois

Cette augmentation reflète les améliorations constantes que nous apportons à l’expérience utilisateur et nos importants investissements dans les contenus de qualité

Depuis l'arrivée de Netflix en Belgique, les prix des abonnements Essentiel et Standard ont augmenté de 33% et 37,5%, respectivement. "Cette augmentation reflète les améliorations constantes que nous apportons à l’expérience utilisateur et nos importants investissements dans les contenus de qualité", explique un porte-parole du groupe.

La liste officielle des pays concernés n'est, à l'heure actuelle, pas encore connue. Mais l'information devrait être confirmée dans le courant de la journée.