Netflix annonce You Vs. Wild, une nouvelle expérience interactive

Après avoir placé les spectateurs aux commandes de Black Mirror : Bandersnatch, Netflix laissera prochainement ses abonnés décider du sort de l'aventurier Bear Grylls.

Le présentateur star de l'émission Man Vs. Wild sur Discovery Channel s'aventure sur Netflix. Dans You Vs. Wild, qui sera disponible le 10 avril prochain, c'est vous qui prendrez les décisions. La série, composée de 8 épisodes, vous emmènera tout autour du monde, dans des jungles, des déserts, des montagnes et des forêts.

Mais pas question ici d'être un simple spectateur passif. Bear Grylls vous demandera constamment votre avis sur la suite de ses aventures. La réussite (ou l'échec) de son expédition ne dépendra donc que de vous et de vos choix, judicieux ou non.

La question de la mort de l'animateur a évidemment été abordée lors de la conférence de presse organisée par Netflix. Mais Cindy Holland, vice-présidente des séries originales de la plateforme de streaming, a rassuré les journalistes, en annonçant que You Vs. Wild ne serait pas aussi "sombre" que Black Mirror : Bandersnatch.

You Vs. Wild sera le deuxième contenu interactif en live-action proposé par Netflix. Une annonce qui confirme l'envie de la firme de Los Gatos de proposer toujours plus d'interactivité. "L'année prochaine ou d'ici deux ans, attendez-vous donc à voir plus de narrations interactives. Et ce ne sera pas nécessairement de la science-fiction ou des histoires glauques. Ça pourrait être une comédie loufoque, ou bien une comédie romantique, où les utilisateurs auront le choix de sortir avec le protagoniste féminin ou masculin", déclarait Todd Yellin, responsable produit chez Netflix, il y a quelques jours à Mumbai.