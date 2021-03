Need for Speed, Watch Dogs, Astro Bot : découvrez la longue liste de jeux gratuits à récupérer pour affronter le 3e confinement

Le troisième confinement débutera ce samedi 27 mars en Belgique. Mais pas de panique, les éditeurs de jeux vidéo ont pensé à vous. La preuve avec cette longue liste de jeux à télécharger gratuitement ou à tester. De quoi remplir vos journées et vos bibliothèques numériques. Sur PlayStation Depuis ce vendredi 26 mars, Sony offre 9 jeux, à télécharger gratuitement et sans aucune contrepartie, et ce jusqu’au 23 avril. Dans cette liste, on retrouve cinq succès indés, et quatre jeux compatibles PlayStation VR. Abzû

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR) Dans cette liste, on vous conseille tout particulièrement Rez Infinite, le casse-tête The Witness, ainsi que l’excellent Astro Bot Rescue Mission.

Et ce n’est pas tout. En effet, Sony propose également le jeu Ratchet & Clank (2016) depuis quelques semaines déjà. Vous pouvez toujours l’obtenir jusqu’au 1er avril 2021 à 5 h. Lire aussi : Play at Home : comment récupérer gratuitement le jeu Ratchet & Clank sur PS4 et PS5 ? Enfin, un onzième jeu s’ajoutera prochainement à cette liste. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de Horizon Zero Dawn Complete Edition. Le jeu sera disponible en téléchargement gratuit du 20 avril à 5 h au 15 mai à 5 h. Sur Xbox Du côté de Microsoft, on enchaîne les tests gratuits, via l’action “Free Play Days”. Trois jeux sont proposés ce week-end, à savoir : Tekken 7

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Sid Meier’s Civilization VI

Les trois jeux sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 29 mars à 8h59, heure belge. Lire aussi : Games with Gold : voici les jeux offerts sur Xbox en mars 2021 Enfin, sachez qu’il est également possible de tester gratuitement le jeu Watch Dogs: Legion, et ce jusqu’au 29 mars. “Vous aurez jusqu’au 29 mars pour créer votre propre groupe de résistants en recrutant n’importe lequel des habitants de Londres, directement dans son monde ouvert”, explique Microsoft. “Choisissez d’incarner un espion, un ouvrier de chantier, un magicien de rue ou une grand-mère lors de sa sortie quotidienne : ils pourraient tous devenir des membres essentiels de votre équipe, même si certains d’entre eux ne se laisseront pas convaincre facilement.” Si le jeu vous plaît, vous pourrez conserver votre progression, et bénéficier d’une remise. Le titre d’Ubisoft est en effet proposé à 34,99 € dans sa version standard et 59,99 € dans sa version Ultimate pour les membres du Xbox Live Gold et du Xbox Game Pass Ultimate, et ce jusqu’au 1er avril. Sur PC

