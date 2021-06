Need for Speed : plusieurs jeux disparaissent des boutiques en ligne

Alors qu’un nouvel épisode se fait attendre, Electronic Arts retire cinq jeux de la franchise.

La fin des serveurs également prévue

C’est sur le Reddit officiel de la licence qu’Electronic Arts a annoncé la mauvaise nouvelle. L’éditeur a en effet confirmé la fin de cinq titres, à savoir :

Need for Speed Carbon

Need for Speed Undercover

Need for Speed Shift

Need for Speed Shift 2 : Unleashed

Need for Speed : The Run

Les jeux ne sont plus accessibles sur les différentes boutiques en ligne, tout comme les achats intégrés. Quant aux serveurs qui permettent d’affronter d’autres joueurs, ils fermeront definitivement le 31 août.

Lire aussi : Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 3 juin

" La décision de retirer un jeu n'est jamais facile à prendre, mais nous passons la vitesse supérieure pour nous concentrer sur l’avenir de Need for Speed. Les équipes de développement et le personnel opérationnel ont consacré beaucoup de temps et de passion au développement, à la création, à la sortie et à l’entretien de ces jeux au fil des années, et nous aimons vous voir jouer ", a déclaré Electronic Arts. " Mais le nombre de joueurs est arrivé à un point où il n’est plus possible de poursuivre le travail en coulisses nécessaire pour maintenir Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2 : Unleashed et Need for Speed The Run en activité. "

Les joueurs mécontents

Du côté des fans de la série, on critique le fait que l’annonce ne laisse pas la possibilité d’encaisser la nouvelle. En effet, la décision d’EA étant immédiate, les joueurs ne peuvent même plus se laisser séduire par un ou l’autre titre en ligne, la vente sur les e-store étant déjà stoppée.

À noter cependant qu’après le 1ᵉʳ septembre 2021, les jeux resteront jouables, mais uniquement hors ligne. Pour obtenir un de ces titres, il faudra donc passer par une version physique.