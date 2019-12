De toute façon, vu les prix, on doute que la majorité craque pour cet écran 32 pouces, vendu 5499 euros dans sa version "verre standard", et 6499 euros dans sa version "verre nano-texturé" (sans compter le pied, ou "Pro Stand" comme l'appelle Apple, vendu séparément à 1099 euros).

Ne nettoyez surtout pas le nouvel écran d'Apple avec n'importe quel chiffon - © Apple

Et c'est justement le nettoyage de la surface nano-texturée de l'écran qui serait plus délicat qu'un verre classique. Comme l'explique Apple, "la surface des écrans mats est dotée d’un revêtement qui diffuse la lumière. Toutefois, ces revêtements réduisent le contraste et produisent des effets brouillard et des scintillements indésirables. Sur le Pro Display XDR, le fini nano-texturé est gravé dans le verre à l’échelle nanométrique. L’écran offre une superbe qualité d’image et maintient le contraste tout en diffusant la lumière pour réduire les reflets à leur plus strict minimum."

Voilà pourquoi Apple conseille fortement de nettoyer la surface avec un chiffon fourni lors de l'achat : "Retirez la poussière ou nettoyez les taches exclusivement à l’aide de la chiffonnette sèche fournie avec votre écran. Ne nettoyez pas le verre nano-texturé avec de l’eau ou d’autres liquides."

Ne nettoyez jamais le verre nano-texturé avec un autre chiffon. Si vous avez perdu la chiffonnette fournie avec l’écran, vous pouvez contacter Apple pour en commander une nouvelle.

Sur cette page, Apple précise même comment "nettoyer la chiffonnette"...