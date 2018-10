Ne dites plus "Wi-Fi 802.11ax" mais "Wi-Fi 6" - © Tous droits réservés

Le Wi-Fi 6, dont la certification par l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) est prévue pour l’année prochaine, offrira un débit 4 fois plus rapide que le Wi-Fi 5 (l’ex Wi-Fi 802.11ac, donc). Les connexions dans des environnements très chargés seront également améliorées, tout comme l’efficacité énergétique du protocole. Idéal pour des maisons de plus en plus connectées (smartphones, ordinateurs, consoles, téléviseurs, ampoules et thermostats connectés, etc.).