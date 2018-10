Ne cherchez pas, les noms des nouveaux iPhone ne veulent rien dire

Phil Schiller, vice-président du département marketing de la marque à la pomme, a confirmé l’information au site Endadget.

Que signifie le S, présent depuis l’iPhone 3GS sorti en 2009, et accolé à plusieurs autres modèles depuis lors ? Et le C de l’iPhone 5C, renvoyait-il vraiment aux différentes couleurs proposées ? Rien n’est moins sur. Quant au R du nouveau iPhone XR qui sort ce vendredi 26 octobre ? Quel message veut nous faire passer Apple ?

Et bien à en croire Phil Schiller, cela ne veut rien dire du tout, et il n’y a pas d'explications à chercher. La marque a tout simplement jugé que les appellations Xs et XR sonnaient plutôt bien. Ce qui n’empêche pas Schiller, en fan de voitures, de nous dévoiler son interprétation personnelle : " J’adore les voitures et les choses qui vont vite, et les lettres R et S sont généralement utilisées pour nommer les voitures sportives les plus performantes. "

Pourtant, à l’époque, Apple a déjà expliqué certaines de ses appellations. Le 3GS signifiait Speed, pour souligner la différence de vitesse par rapport au modèle précédent. L’iPhone 4S misait tout sur Siri. Quant à l’iPhone SE, il était tout simplement baptisé iPhone Special Edition en interne. Maintenant, il nous reste plus qu’à découvrir qui est à l'origine du nom presque imprononçable " iPhone Xs Max. "