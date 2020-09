Naughty Dog annonce le “The Last of Us Day”

La journée a donc été rebaptisée la “The Last of Us Day” et sera l’occasion de découvrir ce que le studio nous prépare depuis la sortie du jeu le 19 juin dernier.

Le développeur de The Last of Us promet quelques surprises pour ce samedi 26 septembre. À commencer par un changement de nom.

“Depuis 7 ans, le 26 septembre a été l’occasion de constater et célébrer l'incroyable passion de la communauté The Last of Us. Cependant, alors que nous pensons aux événements de l'année dernière et aux défis auxquels nous continuons tous de faire face avec le COVID-19, on ne se sentait pas de continuer avec le terme " Outbreak Day ".

Alors que le nom et la date sont enracinés dans la fiction du jeu, le 26 septembre signifie bien plus qu’une tradition. Il s'agit de montrer notre gratitude envers nos fans.

C'est pourquoi, ce samedi et à l'avenir, le 26 septembre sera connu sous le nom de The Last of Us Day - un nom qui reconnaît non seulement le monde qui nous entoure, mais reflète également la croissance de la communauté alors que nous accueillons des millions de nouveaux joueurs avec la sortie de The Last of Us Part. II.

Nous avons beaucoup de choses passionnantes prévues et nous avons hâte de les partager avec vous dans quelques jours !”

Parmi les surprises que Naughty Dog pourrait nous réserver, on peut imaginer une compatibilité avec la PlayStation 5, des informations sur la future série HBO ou bien l’annonce d’un mode multijoueur.